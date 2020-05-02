فيديو.. «الأمن العام»: استخدام تصريح التنقل لغير الغرض المخصص يعرض صاحبه للعقوبة

أكّد الأمن العام، أن استخدام تصريح التنقل الرسمي الخاص بالعمل في غير الغرض المخصص له يُعرِّض صاحبه للعقوبات الخاصة بمنع التجول.

ونشر الأمن العام عبر صفحته على موقع «تويتر» فيديوجراف تحت وسم (# كلنا مسؤول)، أوضح من خلاله أن تصريح التنقل الرسمي يعتبر وثيقة تسمح بالتنقل من المنزل إلى الدوام والعكس كذلك.

ودعا الجميع إلى ضرورة اتباع التعليمات لسلامة الوطن والمواطن، مختتمًا: «أمنكم واجبنا وسلامتكم تهمنا».

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