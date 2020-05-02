بالصور: مصادرة 720 كجم خضارًا وفواكه مع الباعة الجائلين بمكة

نفّذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الحملة تأتي امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة»، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأضاف أنه تمت مصادرة 720 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه، ضبطت مع الباعة الجائلين في حي الكعكة، حيث تم إتلاف 160 كيلوجرامًا خضروات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تسليم 560 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية (إكرام) لحفظ النعمة.

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وأكد المهندس المشيخي، أن الأمانة شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها، نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويها للمظهر الحضاري.

كما جهزت الأمانة عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

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