لجنتا الإعلام والتعليم في الشورى تواصلان اجتماعاتهما عن بعد

استعرضتا عددًا من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات
واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها عن بعد، حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات ضمن اختصاصها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس، فيما جرى استعراض وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439/1440هـ، ووجهة نظرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440 هـ.
كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس اجتماعًا عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاختصاص منها تقرير بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات، تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.
كما استعرضت اللجنتان عددًا من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حسب اختصاص كل لجنة.
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