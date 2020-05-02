في جو أسري.. سفرة إفطار رمضان تجمع الفرق الإسعافية بالباحة

كأفراد أي عائلة خلال الشهر الكريم، يلتفّ المسعفون المتواجدون في العمل بمنطقة الباحة، حول مائدة إفطار واحدة لحظة انطلاق صوت المؤذن بالنداء لصلاة المغرب.

سفرة الطعام الواحدة للمسعفين، والتي تأتي بعد يوم عمل شاق، تساعد على تقوية أواصر الألفة والمحبة والزمالة، وتجعلهم على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب، في حال ورود بلاغ عن حالة تستدعي الإسعاف.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تكثّف جهودها خلال شهر رمضان، بزيادة الفرق الإسعافية من خلال تقديم الخدمة الطبية الإسعافية وجاهزية الفرق الإسعافية، وعمل الفرق على مدار الساعة، من خلال استقبال البلاغات الإسعافية على العمليات 997 أو تطبيق (اسعفني).

وأضاف الزهراني: الفرق الإسعافية يتشاركون مع بعض القطاعات الميدانية إفطارهم، في جو أسري وتكاتف.

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