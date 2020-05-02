الحصيني: حالة جوية ممطرة متوقعة على المملكة ودول الخليج

ابتداء من غدٍ الأحد ..
أوضح الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تشكل منخفض جوي؛ نتيجة لتقدم أخدود بارد علوي، ولهذا يتوقع تعرض أجزاء من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن، ابتداء من غدٍ الأحد لحالة جوية ممطرة.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من شرق الشمالية والجوف وأجزاء من حائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية، خاصة الربع الخالي وشرق وجنوب مكة والمدينة النبوية، ومتوقع استمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على بعض هذه الأجزاء، مع نشاط للرياح يثير بعض الأتربة، ومتوقع أن يمتد تأثيرها إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن .
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