شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

متحدث وزارة الصحة: في المملكة تم تسجيل 1362 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

متحدث وزارة الصحة: 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 91% لغير سعوديين، و 11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.

متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.