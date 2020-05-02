، الصحة تكشف عن عدد فحوصات كورونا: 339 الف فحص حتى الان ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة عن عدد الفحوصات التي اجريت لفيروس كورونا حتى الان مبينه انها اجرت 339775 فحص.

واضافت الوزارة المعلومة ضمن احصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل احصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

يشار الى ان الجمالي الحالات المسجلة بالمملكة بلغ 25459 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الحالية 21518 حالة ، وتعافت 3765 حالة.