، الحماية الاجتماعية بالرياض تتعامل بنجاح مع 350 بلاغاً ،

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تمكّنت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، من التعامل مع أكثر من 350 بلاغاً، واستطاعت حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك على الرغم من تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب الاحترازات الوقائية المعمول بها ضد تفشي فيروس "كورونا".
وعالجت الوحدة ما ورد في وسوم عدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى حين قيام الجهات الأمنية بالقبض على جميع الأطراف المتورطة.
وقام مركز بلاغات العنف الأسري "1919" التابع لوحدة الحماية بجهود كبيرة مع عدد من البلاغات وذلك بتقديم الارشادات الهاتفية والتوجيه عن طريق أخصائيات مدربات لمثل هذه الحالات، حيث تم تقديم ما يزيد على 175 استشارة.
يُذكر أن من مهام وحدة الحماية الاجتماعية ضمان حماية المرأة أياً كان عمرها والصغار دون سن 18 عاماً، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية بالرياض تتعامل بنجاح مع 350 بلاغاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-02
تمكّنت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، من التعامل مع أكثر من 350 بلاغاً، واستطاعت حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك على الرغم من تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب الاحترازات الوقائية المعمول بها ضد تفشي فيروس "كورونا".
وعالجت الوحدة ما ورد في وسوم عدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى حين قيام الجهات الأمنية بالقبض على جميع الأطراف المتورطة.
وقام مركز بلاغات العنف الأسري "1919" التابع لوحدة الحماية بجهود كبيرة مع عدد من البلاغات وذلك بتقديم الارشادات الهاتفية والتوجيه عن طريق أخصائيات مدربات لمثل هذه الحالات، حيث تم تقديم ما يزيد على 175 استشارة.
يُذكر أن من مهام وحدة الحماية الاجتماعية ضمان حماية المرأة أياً كان عمرها والصغار دون سن 18 عاماً، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:44 PM
تقديم الإرشادات الهاتفية عن طريق أخصائيات مدربات
تمكّنت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، من التعامل مع أكثر من 350 بلاغاً، واستطاعت حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك على الرغم من تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب الاحترازات الوقائية المعمول بها ضد تفشي فيروس "كورونا".
وعالجت الوحدة ما ورد في وسوم عدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى حين قيام الجهات الأمنية بالقبض على جميع الأطراف المتورطة.
وقام مركز بلاغات العنف الأسري "1919" التابع لوحدة الحماية بجهود كبيرة مع عدد من البلاغات وذلك بتقديم الارشادات الهاتفية والتوجيه عن طريق أخصائيات مدربات لمثل هذه الحالات، حيث تم تقديم ما يزيد على 175 استشارة.
يُذكر أن من مهام وحدة الحماية الاجتماعية ضمان حماية المرأة أياً كان عمرها والصغار دون سن 18 عاماً، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.
، الحماية الاجتماعية بالرياض تتعامل بنجاح مع 350 بلاغاً ،
المصدر : الخليج 365
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