، "اليوم خمر وغداً أمر".. قصة مَثل عن امرئ القيس ووالده ،

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عند انشغال الشخص بعمل شيء وانهماكه الشديد فيه، حتى وإن جاءه أمر آخر أشد أهمية، فإن هذا هو وقت ضرب المثل القائل: "اليوم خمر وغداً أمر".
وقائل هذا المثل هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس الذي كان من قبيلة اسمها كندة اليمن، وكان أبوه هو الملك حُجر، وقد طرده وأقسم بألا يقيم معه، فذهب امرؤ القيس وهام بوجهه في أحياء العرب هو ورفاقه، فكان إذا صادفه صيد ذبحه وأكله هو ومن معه، وعند الانتهاء من الصيد وأكله كان يشرب الخمر مع رفاقه حتى أتاه خبر مقتل أبيه.
وكان والده قد أوصى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بأن يعطى الملك من بعده لمن يأخذ خبر موته دون أن يجزع، ولما سمع أبناؤه خبر قتل أبيهم جزعوا جميعاً إلا امرأ القيس، فقد كان في مجلس مع رفاقه يلعب النرد ويشرب الخمر.
وعندما علم بخبر وفاة أبيه لم يهتم لما قيل، وأكمل لعبه، وطلب من رفيقه أن يرمي النرد، فلما لعب قال له: ما كنت لأفسد عليك لعبك، ثم نظر إلى الناعي وقال: ضيعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سُكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر.
وأخذ امرؤ القيس يشرب الخمر كثيراً حتى أفاق، وأخذ على نفسه عهداً بألا يأكل ولا يشرب خمراً، ولا يقرب النساء حتى يثأر لأبيه.
"اليوم خمر وغداً أمر".. قصة مَثل عن امرئ القيس ووالدهأحمد البراهيم الخليج 365 2020-05-02
عند انشغال الشخص بعمل شيء وانهماكه الشديد فيه، حتى وإن جاءه أمر آخر أشد أهمية، فإن هذا هو وقت ضرب المثل القائل: "اليوم خمر وغداً أمر".
وقائل هذا المثل هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس الذي كان من قبيلة اسمها كندة اليمن، وكان أبوه هو الملك حُجر، وقد طرده وأقسم بألا يقيم معه، فذهب امرؤ القيس وهام بوجهه في أحياء العرب هو ورفاقه، فكان إذا صادفه صيد ذبحه وأكله هو ومن معه، وعند الانتهاء من الصيد وأكله كان يشرب الخمر مع رفاقه حتى أتاه خبر مقتل أبيه.
وكان والده قد أوصى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بأن يعطى الملك من بعده لمن يأخذ خبر موته دون أن يجزع، ولما سمع أبناؤه خبر قتل أبيهم جزعوا جميعاً إلا امرأ القيس، فقد كان في مجلس مع رفاقه يلعب النرد ويشرب الخمر.
وعندما علم بخبر وفاة أبيه لم يهتم لما قيل، وأكمل لعبه، وطلب من رفيقه أن يرمي النرد، فلما لعب قال له: ما كنت لأفسد عليك لعبك، ثم نظر إلى الناعي وقال: ضيعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سُكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر.
وأخذ امرؤ القيس يشرب الخمر كثيراً حتى أفاق، وأخذ على نفسه عهداً بألا يأكل ولا يشرب خمراً، ولا يقرب النساء حتى يثأر لأبيه.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:37 PM
تعهّد بألا يأكل ولا يشرب خمراً ولا يقرب النساء حتى يثأر لأبيه
عند انشغال الشخص بعمل شيء وانهماكه الشديد فيه، حتى وإن جاءه أمر آخر أشد أهمية، فإن هذا هو وقت ضرب المثل القائل: "اليوم خمر وغداً أمر".
وقائل هذا المثل هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس الذي كان من قبيلة اسمها كندة اليمن، وكان أبوه هو الملك حُجر، وقد طرده وأقسم بألا يقيم معه، فذهب امرؤ القيس وهام بوجهه في أحياء العرب هو ورفاقه، فكان إذا صادفه صيد ذبحه وأكله هو ومن معه، وعند الانتهاء من الصيد وأكله كان يشرب الخمر مع رفاقه حتى أتاه خبر مقتل أبيه.
وكان والده قد أوصى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بأن يعطى الملك من بعده لمن يأخذ خبر موته دون أن يجزع، ولما سمع أبناؤه خبر قتل أبيهم جزعوا جميعاً إلا امرأ القيس، فقد كان في مجلس مع رفاقه يلعب النرد ويشرب الخمر.
وعندما علم بخبر وفاة أبيه لم يهتم لما قيل، وأكمل لعبه، وطلب من رفيقه أن يرمي النرد، فلما لعب قال له: ما كنت لأفسد عليك لعبك، ثم نظر إلى الناعي وقال: ضيعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سُكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر.
وأخذ امرؤ القيس يشرب الخمر كثيراً حتى أفاق، وأخذ على نفسه عهداً بألا يأكل ولا يشرب خمراً، ولا يقرب النساء حتى يثأر لأبيه.
، "اليوم خمر وغداً أمر".. قصة مَثل عن امرئ القيس ووالده ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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