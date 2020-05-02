محمد بن مسعود - الدمام - خضوع 3 مرضى للعلاج من بين الحالات المصابة أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في اليمن، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأوضحت المنظمة في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع ثلاث حالات للعلاج من بين الحالات المصابة. فيروس كورونا الجديد 02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 03:40 PM Advertisements خضوع 3 مرضى للعلاج من بين الحالات المصابة اليمن: تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" اليمن: تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في اليمن، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأوضحت المنظمة في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع ثلاث حالات للعلاج من بين الحالات المصابة. الكلمات المفتاحية ، اليمن: تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.