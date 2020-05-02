، هولندا: الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز 40 ألفاً.. و94 وفاة جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت السلطات الصحية الهولندية، اليوم، 445 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل عدد الإصابات إلى 40236.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 إلى 4987.

فيروس كورونا الجديد

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