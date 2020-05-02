، "الصحة" : تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 25459 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 02 مايو 2020، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 25459 حالة حتى الآن.