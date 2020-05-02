، في أول مؤتمر صحافي لها.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتعهّد بعدم الكذب أبداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - جذبت الانتباه بدفاعها الشرس عن "ترامب"

وعدت الناطقة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض كايلي ماكيناني في أول مؤتمر صحافي لها اتسم بنبرة إيجابية لافتة، بعدم الكذب أبداً، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

واحتلت "ماكيناني" (31 عاماً) عناوين الأخبار عندما قالت من فوق المنصة أمام الصحافيين: "لن أكذب عليكم أبداً، أعدكم بذلك".

وأضافت: "نعتزم الاستمرار بها"، في إشارة إلى المؤتمرات الصحافية.

وتحمل "ماكيناني" شهادات من جامعتي جورج تاون وهارفارد، وجذبت الانتباه لدفاعها الشرس عن الرئيس دونالد ترامب، ثم انضمّت إلى فريق الاتصال في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصبحت المتحدثة باسم حملة "ترامب" الرئاسية لعام 2020.