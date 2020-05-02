السعودية تتبرع بـ10 مليون ريال للشعب الفلسطيني

من المقرر ان يدشن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري مساعدات السعودية للشعب الفلسطيني ، والتي تبلغ قيمتها 10 مليون ريال ، وذلك في إطار دعم المملكة للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا .

وتتضمن المساعدات السعودية للشعب الفلسطيني 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية.

كما تهدف المساعدات لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني والحد من انتشار الجائحة.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

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ويتم ذلك بحضور مدير الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز العزيز الحزيم.وفق قناة العربية

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة ، في مؤتمر صحفي، مساء أمس تسجيل 10 إصابات جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت كيلة ارتفاع إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 353 (الضفة الغربية وقطاع غزة )، إضافة إلى 164 إصابة في القدس المحتلة.