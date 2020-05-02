إتلاف مفروشات مقلدة في جنوب جدة

ضبط مراقبو بلدية الجنوب الفرعية مصنعاً عشوائياً مخالفاً يستخدم كمعمل لبعض أنواع المفروشات في بيئة سيئة للغاية، حيث جرت مصادرة وإتلاف 1370 من المضبوطات. وأوضح رئيس بلدية الجنوب تركي الذروي أنه بعد مداهمة الموقع في حي الفيصل اتضح أنه يستخدم مصنعا داخل حوش غير نظامي لصنع المراتب والمخدات والأقشمة بأسماء ماركات مسجلة ومزاولة النشاط دون رخصة. أضاف الذروي أن الموقع كان يجهز لتغليف مراتب أسرّة ومخدات وتمت مصادرة كامل الكميات من المراتب والقطع الإسفنجية والأقمشة والمعدات المختلفة، حيث جرى إتلاف 678 مرتبة مغلفة جاهزة للتوزيع و425 مخدة مغلفة و267 سندات مغلفة جاهزة للتوزيع، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع بالأختام الرسمية.



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