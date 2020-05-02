السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا 292 إصابة جديدة بفيروس

وأكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 831 وفاة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من المرض زاد 74 شخصًا ليصل الإجمالي إلى 1665 شخصًا، في حين أجريت الفحوصات لأكثر من 79800 شخص.

// انتهى //

14:35ت م

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جاكرتا 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجّلت إندونيسيا 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 10843 حالة.وأكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 831 وفاة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من المرض زاد 74 شخصًا ليصل الإجمالي إلى 1665 شخصًا، في حين أجريت الفحوصات لأكثر من 79800 شخص.// انتهى //14:35ت م0056

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