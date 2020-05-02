السعودية اليوم / مقتل ثلاثة أشخاص إثر انفجار قرب سجن في أفغانستان



كابول 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون إثر وقوع انفجار بالقرب من سجن لغمان في مدينة مهترلام بإقليم لغمان شرق أفغانستان.

وأفاد المتحدث باسم حاكم الإقليم أسد الله دولتزاي بأن المتفجرات كانت مثبتة في دراجة بخارية، مشيرًا إلى أن الانفجار كان يستهدف رئيس السجن حاجي نور محمد الذي أصيب جراء هذا الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

// انتهى //

14:27ت م

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