

الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

تواصل الفرق الكشفية التطوعية بجمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري ، أن التعاون مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس

واشار الى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية أهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل واستبدالها .

// انتهى //

13:57ت م

0050



الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستواصل الفرق الكشفية التطوعية بجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق المملكة جهودها بالتعاون مع عددٍ من المستشفيات الحكومية في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي والهادفة إلى الإسهام في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على سلامتهم.وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري ، أن التعاون مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19" ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية ، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم .واشار الى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية أهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل واستبدالها .// انتهى //13:57ت م0050

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / الفرق الكشفية التطوعية تُسهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.