

جيزان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

فحصت صحة جازان ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان 9300 عامل ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعد أحد الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار

وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.

وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكناً ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للإشتراطات الصحية، فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضا.

// انتهى //

13:52ت م

0049



جيزان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسفحصت صحة جازان ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان 9300 عامل ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعد أحد الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكناً ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للإشتراطات الصحية، فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضا.// انتهى //13:52ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فحص أكثر من 9 آلاف عامل بالقطاع الصحي الأوسط والجبلي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.