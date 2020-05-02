السعودية اليوم / مساعدات أمريكية إضافية للسودان لمكافحة كورونا



الخرطوم 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية 23.1 مليون دولار أمريكي مساعدة إضافية للسودان في إطار جهوده لمكافحة جائحة الكورونا.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسيد- السودان) في بيان أن هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار أمريكي للإتصال حول منع العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة والوقاية من العدوى وإدارة الحالات وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة، مضيفة أن مبلغ 5 ملايين دولار تأتي في شكل مساعدات عينية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة ، فيما خصصت أكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.

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13:20ت م

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