السعودية اليوم / تدابير احترازية لقيادة اليونيفل في لبنان لمنع تفشي فيروس كورونا



بيروت 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

اتخذت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس

وشددت قيادة اليونيفيل في بيان اليوم، على ضرورة استمرار عملها من أجل الأمن والسلام في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، قامت البعثة بمراجعة أدوار جميع الموظفين المدنيين في اليونيفيل واتخذت تدابير بديلة، بما في ذلك الحجر الصحي والعمل من المنزل، إلى جانب قيود صارمة على حركة الأفراد العسكريين.

// انتهى //

13:05ت م

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بيروت 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واساتخذت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بين أفراد البعثة البالغ عددهم أكثر من 11,000 عنصر حفظ سلام عسكري ومدني.وشددت قيادة اليونيفيل في بيان اليوم، على ضرورة استمرار عملها من أجل الأمن والسلام في جنوب لبنان.وفي هذا السياق، قامت البعثة بمراجعة أدوار جميع الموظفين المدنيين في اليونيفيل واتخذت تدابير بديلة، بما في ذلك الحجر الصحي والعمل من المنزل، إلى جانب قيود صارمة على حركة الأفراد العسكريين.// انتهى //13:05ت م0042

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