السعودية اليوم / اليابان تسجل 260 اصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

سجّلت اليابان اليوم 339 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14815 حالة، فيما زادت حالات الوفاة إلى 496 حالة.

// انتهى //

13:01ت م

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طوكيو 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجّلت اليابان اليوم 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة .وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14815 حالة، فيما زادت حالات الوفاة إلى 496 حالة.// انتهى //13:01ت م0041

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