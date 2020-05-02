البحرين تسجل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/2 02:23 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/2 02:23 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 1567.

وأوضحت أنها أجرت 138278 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1698، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1697 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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