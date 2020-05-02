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٤٦ قتيلاً في محاولة هروب جماعي من سجن بفنزويلا

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2020-05-02

٤٦ قتيلاً في محاولة هروب جماعي من سجن بفنزويلا

استخدموا أسلحة نارية وبيضاء وقنابل يدوية

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي 46 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب عدد آخر، خلال محاولة سجناء في فنزويلا الهرب، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وقنابل يدوية، بينما قال مسؤول بالسجن إن عدد القتلى قابل للزيادة، لوجود حالات “خطيرة للغاية” بين المصابين.

وبحسب رواية الشرطة، فقد بدأت أحداث شغب بعد الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في سجن لوس يانوس، ببلدة جواناري، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الفنزويلية، كاراكاس. وحاول السجناء الهرب بشكل جماعي.

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ودارت اشتباكات مع حرس السجن، استخدم خلالها السجناء أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى آلات حادة وقنبلة يدوية، وأصيب مدير السجن، كارلوس تورو، بجروح خطرة.

وأصيبت أيضا الملازم في الحرس الوطني البوليفاري، إسكارليت جونزاليس، والتي كانت في مكان الحادث، بشظايا قنبلة يدوية ألقاها أحد النزلاء.تابع جديد أخبار فيروس covid19

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