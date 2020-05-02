سلطنة عمان تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت سلطنة عمان اليوم 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 2483 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 22 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين و14 حالة لغير عُمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بقي عند 11 حالة، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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