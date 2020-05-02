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إتلاف ١٠٠ لتر سوبيا وإغلاق 3 محلات مخالفة ببارق
مع أحد الباعة المتجولين
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق
أتلف مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق أكثر من ١٠٠ لتر من مشروب السوبيا مجهولة المصدر من أحد الباعة المتجولين حيث وجدوا بها بعض الشوائب ولكونها غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك من خلال جولاتهم الرقابية اليومية في شهر رمضان المبارك.
من جهةٍ أخرى واصلت البلدية إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك حيث قامت إدارة الخدمات بتعقيم حاويات النظافة داخل الأحياء و أعمال الرش للإصحاح البيئي وتعقيم الصرافات الآلية.
كما قام قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق بتكثيف الجولات الرقابية على المحلات التجارية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث وجه رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن بإغلاق أي محل تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وقد تم إغلاق ثلاثة محلات مخالفة في اليومين الماضيين.
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