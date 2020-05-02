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الكويت تعلن تعافي 101 مصاب بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم السبت، شفاء 101 من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع حالات الشفاء إلى 1703.
وقال وزير الصحة الكويتي في بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر:”الحمد لله والشكر موصول لكوادرنا الطبية على تفانيهم. شفاء 101 حالة بمجموع كلي 1703 لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وكان وزیر الصحة أعلن في وقت سابق، شفاء 150 حالة من المصابین بفیروس كورونا (كوفید – 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.
وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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