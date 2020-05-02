، تنبيه لجازان و14 محافظة بالمنطقة.. أمطار رعدية ورياح ورؤية تتدنى ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تستمر حتى الـ 9 مساءً.. و"المدني" تحذّر من بطون الأودية والسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وبيش، وأبو عريش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، والريث، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، والطوال، وفيفا، وضمد، وهروب، وستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان