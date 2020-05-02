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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 25100 عقب تسجيل 276 وفاة جديدة.
كما كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 12:59 PM
إجمالي المصابين ارتفع لـ 216582 والوفيات 251001366 إصابة و276 ضحية جديدة بكورونا في إسبانيا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 25100 عقب تسجيل 276 وفاة جديدة.
كما كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة.
، 1366 إصابة و276 ضحية جديدة بكورونا في إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
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