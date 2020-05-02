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والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن حاسن بن طلحاب الحارثي، والد مدير شرطة محافظة يدمة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي.

ويتلقّى "الحارثي" العزاء في وفاة والده عبر الواتس اب أو الاتصال على الرقم: 0565000052.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 12:37 PM

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والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن حاسن بن طلحاب الحارثي، والد مدير شرطة محافظة يدمة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي.

ويتلقّى "الحارثي" العزاء في وفاة والده عبر الواتس اب أو الاتصال على الرقم: 0565000052.

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، والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎ ،
المصدر : الخليج 365

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