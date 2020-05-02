، والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن حاسن بن طلحاب الحارثي، والد مدير شرطة محافظة يدمة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي.

ويتلقّى "الحارثي" العزاء في وفاة والده عبر الواتس اب أو الاتصال على الرقم: 0565000052.