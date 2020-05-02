، من سويسرا إلى باكستان.. هنا تطورات "كورونا" في 5 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع أرقام جديدة للفيروس من ماليزيا والفلبين وسنغافورة وإسرائيل

أعلنت سويسرا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى ٢٩٥٤٧ حالة.

وذكرت إذاعة "سويس إنفو" اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٧٥٤ حالة.

وفي إسلام آباد أعلنت السلطات الصحية اليوم عن تسجيل 26 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 411 ضحية.

وأعلنت باكستان عن تسجيل 291 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18092 حالة.

وفي سنغافورة تم تسجيل 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17548 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في سنغافورة بأن معظم الحالات الجديدة من العمال المهاجرين الذين يعيشون في عنابر.

وفي ماليزيا تم تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالى للحالات فى البلاد إلى 6176، ولم تسجل البلاد أي وفاة جديدة اليوم واستقرّ العدد عند 103.

وقال رئيس الوزراء الماليزى محيى الدين ياسين: إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءًا من الرابع من مايو/ أيار، لتخفف بذلك القيود التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وفي مانيلا قالت الفلبين، اليوم السبت: إنها سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 8929، والوفيات إلى 603. وأضافت أيضًا أن 40 آخرين تعافوا من المرض؛ مما يرفع عدد المتعافين إلى 1124.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، وارتفاع العدد الإجمالي إلى 227 حالة.

كما أكدت تسجيل 51 إصابة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 16152 حالة.سويسرا فيروس كورونا الجديد