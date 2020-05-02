مُختص يتحدث عن طرق التغلب على الإحباط وتحفيز النفس (فيديو)

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نصح المدرب في التنمية البشرية والمختص بعلم النفس الدكتور خالد المنيف، بعدة طرق للتغلب على الإحباط وتحفيز النفس، داعياً إلى تفعيل الحوار الداخلي لتعويض تجاهل الآخرين.

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وقال المنيف خلال لقاء ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن تحفيز النفس يكون من خلال آليتين؛ هما قانون المتعة عبر حشد ما سوف يكسبه الشخص من هذا الأمر، وقانون الألم بذكر ما سيخسره من وراء الأمر أيضاً.

وأضاف أنه يجب على الشخص تحفيز نفسه وشحنها داخلياً وتفعيل نظام المكافأة خاصةً أن الزمن الحالي عزت فيه المكافأة؛ كون الآخرين أصبحوا مشغولين بأنفسهم، وليسوا مهتمين بمن حولهم.

ولفت إلى أهمية تفعيل الحوار الداخلي والحديث مع النفس دائماً دون حرج، من خلال التحفيز والإثناء على الذات إذا انتهى من شيء، وكذلك المراجعة في حالة المواقف وغيرها.