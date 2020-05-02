عقوبة فورية للمحال غير الملتزمة بنقاط البيع

︎ :

.



أعلنت وزارة التجارة، عن عقوبة فورية على المحل غير الملتزم بنقاط البيع بالغلق ، مردفة بانه سيتم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع المنافذ بنهاية أغسطس 2020.

وقالت الوزارة أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

وشملت المرحلة الأولى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، فيما شملت المرحلة الثانية ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل “الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات، والمرحلة الثالثة شملت قطاع الخدمات الشخصية ” محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية” وتطبيق المرحلة الرابعة 10 مايو 2020 وتشمل البقالات.

