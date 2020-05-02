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علّق فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، على انهيار المستشفى الميداني بسبب الأمطار التي شهدتها الدوحة أمس الخميس.
واستنكر فهد آل ثاني، من التكتم الشديد لعصابة تنظيم الحمدين ووسائل إعلامه على الحادثة، متسائلًا: “أين حرية التعبير والرأي التي أخذتوها حجة لمهاجمة السعودية و الخليج ؟ “.
وأضاف: ” هل يوجد قناة واحدة أو حساب رسمي تطرق لهذا الأمر؟ كم عدد الوفيات؟ من المسؤول؟ المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فهد آل ثاني يعلق على انهيار المستشفى: المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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