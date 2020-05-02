فهد آل ثاني يعلق على انهيار المستشفى: المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية

︎ :

.



علّق فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، على انهيار المستشفى الميداني بسبب الأمطار التي شهدتها الدوحة أمس الخميس.

واستنكر فهد آل ثاني، من التكتم الشديد لعصابة تنظيم الحمدين ووسائل إعلامه على الحادثة، متسائلًا: “أين حرية التعبير والرأي التي أخذتوها حجة لمهاجمة السعودية و الخليج ؟ “.

وأضاف: ” هل يوجد قناة واحدة أو حساب رسمي تطرق لهذا الأمر؟ كم عدد الوفيات؟ من المسؤول؟ المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية ” .

