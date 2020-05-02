وزير الصحة يستقبل رسالة على ” جواله ” من مواطن ويتفاعل معها فورًا

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تفاعل وزير الصحة توفيق الربيعة، مع رسالة مواطن بتبوك، استقبلها الوزير على جواله في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وطلب المواطن في رسالته إلى الوزير، توفير جهاز السكر لطفلته، ليتلقى المواطن خلال دقائق اتصالا من موظف بوزارة الصحة يعده بتوفير الجهاز.





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