السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

سجلت ماليزيا 105 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الماليزية أن إجمالي الحالات المسجلة بلغ 6176 حالة، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة اليوم ليبقى العدد عند 103.

// انتهى //

12:17ت م

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كوالالمبور 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجلت ماليزيا 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت السلطات الصحية الماليزية أن إجمالي الحالات المسجلة بلغ 6176 حالة، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة اليوم ليبقى العدد عند 103.// انتهى //12:17ت م0034

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