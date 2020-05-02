السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده



الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

12:00ت م

0032



الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //12:00ت م0032

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