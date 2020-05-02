السعودية اليوم / تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم 36 إصابة جديدة بمرض فيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 22 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين و14 حالة لغير عُمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بقي عند 11 حالة، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.

// انتهى //

11:56ت م

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مسقط 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 2483 حالة.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 22 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين و14 حالة لغير عُمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بقي عند 11 حالة، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.// انتهى //11:56ت م0031

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