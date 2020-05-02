السعودية اليوم / مقتل 6 جنود في إقليم بلخ الأفغاني



كابول 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

قتل 6 جنود اليوم خلال صدهم لهجوم عناصر من حركة طالبان في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن عناصر مسلحة من حركة طالبان هاجمت نقاط أمنية في إقليم بلخ، وتصدت لها القوات الأفغانية؛ ما أسفر عن مقتل ٦ جنود وإصابة 5 آخرين على الأقل جراء هجوم طالبان.

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11:25ت م

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