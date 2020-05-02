السعودية اليوم / تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات في السودان



الخرطوم 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

سجّلت السودان 91 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في السودان إلى 533 حالة، بينها 36 وفاة، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 46 حالة.

// انتهى //

11:11ت م

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الخرطوم 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجّلت السودان 91 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في السودان إلى 533 حالة، بينها 36 وفاة، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 46 حالة.// انتهى //11:11ت م0024

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