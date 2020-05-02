شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل لتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية والان نبدء بالتفاصيل

• المرحلة الأولى تشمل الأبراج والمستودعات والمستشفيات والفنادق

• التطبيق يبدأ في الرياض لمدة 6 أشهر ثم التعميم على باقي مدن المملكة

• مدة الضمان 10 سنوات تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيق قراراً بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها سواء الهيكلية منها أو غير وفقاً للأتي:

المرحلة الأولى : من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية ذو الحجة 1441 هـ على المباني العالية "الأبراج" ، والمستودعات ، والمستشفيات ، والفنادق ، ومباني التجمعات "المساجد – المنشآت الرياضية" ، والمباني التعليمية ، والمجمعات التجارية وأبراج الاتصالات.

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المرحلة اثانية : من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة 1442هـ، ويطبق خلالها بجانب ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على مباني التجمعات "صالات الأفراح ، صالات السينما، المسارح" ، ومراكز الرعاية الصحية ، والشقق المفروشة الفندقية، والنزل، ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الثالثة : من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443 ، ويطبق خلاله بالإضافة إلى ما سبق ، مباني الأعمال "المطارات ، البنوك، محطات التلفزيون، البريد".

المرحلة الرابعة : من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية ذو الحجة 1444 هـ، ويطبق فيها جميع أنواع المباني.

وأوضح القرار أنه سيتم تطبيق هذا القرار في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر ، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ، موضحاً أن مدة الضمان 10 سنوات تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية.