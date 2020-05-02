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ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات 6574 والإصابات 161703 حالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.

ووفق "رويترز"، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 11:04 AM

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إجمالي الوفيات 6574 والإصابات 161703 حالات

ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.

ووفق "رويترز"، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.

الكلمات المفتاحية

، ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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