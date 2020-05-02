، ثالث دولة إفريقية.. غينيا تعلن إلغاء الموسم الكروي بسبب كورونا ،

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أعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.
وباتت غينيا ثالث دولة إفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.
وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه، وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.
وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".
ولن يتم تتويج أيّ فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتَي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، وهما دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.غينيا إلغاء الموسم الكروي فيروس كورونا الجديد
ثالث دولة إفريقية.. غينيا تعلن إلغاء الموسم الكروي بسبب كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-02
أعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.
وباتت غينيا ثالث دولة إفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.
وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه، وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.
وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".
ولن يتم تتويج أيّ فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتَي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، وهما دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:55 AM
بعد أنغولا وكينيا
أعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.
وباتت غينيا ثالث دولة إفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.
وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه، وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.
وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".
ولن يتم تتويج أيّ فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتَي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، وهما دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.
، ثالث دولة إفريقية.. غينيا تعلن إلغاء الموسم الكروي بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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