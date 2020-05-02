، تدشين مساعدات المملكة للشعب الفلسطيني لمواجهة كورونا.. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقر السفارة السعودية بالأردن بأكثر من 10 ملايين ريال وتتضمن 12 بنداً

يدشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري؛ مساعدات المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، غداً الأحد، في مقر السفارة، بحضور مدير الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري؛ والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطاالله خيري؛ ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قِبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين، والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية.

وتهدف المساعدات إلى تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

تأتي هذه المساعدات امتداداً لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري فيروس كورونا الجديد