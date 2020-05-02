تعليم محايل عسير يعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها , بلغت 38 مليون ريال وذلك مكافأة شهري رجب وشعبان. اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها , بلغت 38 مليون ريال وذلك مكافأة شهري رجب وشعبان. وأفاد مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع, في حسابات أولياء أمورهم اعتبارا من يوم غد الأحد .

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