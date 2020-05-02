شكرا لمتابعة خبر عن المسند: عام 2030 سنصوم 36 يوما في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، أن المسلمين في عام 2030 م، سيصومون 36 يوما من شهر رمضان المبارك، وفقا للتوقعات الفلكية.

وأوضح المسند، أنه في عام 2030، سيوافق شهر رمضان مرتين، الأول رمضان 1451هـ، والذي سيكون في الخامس من يناير، وعدته 30 يوما، مشيرا إلى أن السنة الميلادية ذاتها، ستشهد رمضان مرة أخرى، في 26 ديسمبر.

وقال المسند: " والسبب في ذلك أن السنة الهجرية أقصر من الشمسية بمتوسط قدره 11 يوماً، هذا والله أعلم " .