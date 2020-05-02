طريقة جديدة لبث الخطب والدروس من الحرمين الشريفين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، المنصة الإلكترونية " منارة الحرمين " . دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، المنصة الإلكترونية " منارة الحرمين " . وتهدف " منارة الحرمين " لبث الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين، عن طريق الإنترنت. ويأتي ذلك لتعزيز جانب الإجراءات الوقائية الاحترازية، حيث تحقق تلك التقنية التباعد الاجتماعي مع حصول الفائدة.

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