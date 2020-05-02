شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مواطن روج شائعة فتح المسجد الحرام للمصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن، ظهر خلال مقطع فيديو، مروجًا لشائعة فتح المسجد الحرام للمصلين لإقامة الصلاة فيه اعتباراً من الأحد القادم.

وزعم المتهم فتح بقية المساجد في المملكة لاستقبال المصلين يوم الثلاثاء، مع تمديد فترة السماح بالتجول إلى التاسعه مساءاً وأن قرار الإعادة بانتظار الموافقة النهائية.

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، أكد أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة وعدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها.