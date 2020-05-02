شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الطفل اليمني " رواف " الذي تكفل ولي العهد بعلاجه قبل عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):توفى الطفل اليمني " رواف جابر " الذي أصيب بورم في عينه قبل عام، وتلقى رحلة علاج في المملكة، تكفل بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان ولي العهد في رمضان الماضي قد أمر بنقل الطفل اليمني إلى السعودية، وتكفل بعلاجه الكامل على نفقته الخاصة.
واستكمل الطفل علاجه في المملكة خلال ما يقارب العام على نفقة ولي العهد، حتى وافته المنية قبل أيام من دخول شهر رمضان الجاري.
وقال والد الطفل المتوفى: " الحمد لله على قضائه وقدره، وجدنا اهتمامًا ملموسًا، وعناية فائقة، ووفاة ابني رواف كانت بأمر الله وقضائه وقدره، ولا راد لذلك. ودعواتنا لن تتوقف أن يطيل الله عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده " .
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