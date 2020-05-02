شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيف: لابد من سرعة التغيير حال الشعور بالملل وضعف الإنتاجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حث الدكتور خالد المنيف خبير التنمية البشرية على سرعة التغيير في حال ضعف الإنتاجية أو الشعور بالملل.
وقال المنيف خلال حواره في برنامج " الليوان ":" إذا ضعفت إنتاجيتك، أو أحسست بالملل من حياتك، فأنت في حاجة سريعة للتغيير، فما الملل إلا بطر، لأننا اعتدنا على النعم ".
وأوضح المنيف:" كثيرا ما تتكرر الشعور بالممل، فنحن نستجلب الملل لأننا اعتدنا علي النعم "، مما أثار إعجاب مشاهدي البرنامج الذين تباينت تعليقاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المنيف: لابد من سرعة التغيير حال الشعور بالملل وضعف الإنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.