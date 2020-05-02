شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيف: لابد من سرعة التغيير حال الشعور بالملل وضعف الإنتاجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حث الدكتور خالد المنيف خبير التنمية البشرية على سرعة التغيير في حال ضعف الإنتاجية أو الشعور بالملل.

وقال المنيف خلال حواره في برنامج " الليوان ":" إذا ضعفت إنتاجيتك، أو أحسست بالملل من حياتك، فأنت في حاجة سريعة للتغيير، فما الملل إلا بطر، لأننا اعتدنا على النعم ".

وأوضح المنيف:" كثيرا ما تتكرر الشعور بالممل، فنحن نستجلب الملل لأننا اعتدنا علي النعم "، مما أثار إعجاب مشاهدي البرنامج الذين تباينت تعليقاتهم.